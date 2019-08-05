البرامج اللاصفية تصقل الموهبة

وأبدى الأمير فيصل بن مشعل، فخر واعتزاز كل مواطن ومسؤول، بأن يجد في مرافق إدارة التعليم بالقصيم كل الاهتمام والعناية لأبنائنا وبناتنا، خلال التعاون مع «موهبة»، وتشجيع الطلاب والطالبات على الإبداع والتميز.
جاء ذلك، خلال زيارة أمير منطقة القصيم البرنامج الإثرائي التكاملي الصيفي للموهوبين والموهوبات، بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، في مدينة بريدة.
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