30 ألف كادر طبي والروبوت يدخل الخدمة للمرة الأولى

كشف المتحدث الرسمي لصحة مكة المكرمة حمد العتيبي لـ«دوت الخليج»، أن صحة مكة المكرمة وفرت 30 ألف كادر طبي وصحي، 17 مستشفى بطاقة استيعابية تصل لـ 3508 أسرة تنويم، 16 مركزا للطوارئ على جسر الجمرات، 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، 180 سيارة إسعاف، و108 مراكز صحية لاستقبال الحجاج ومعاينتهم صحيا.

وصول افتراضي

تطلق وزارة الصحة للمرة الأولى في موسم الحج، تقنية جديدة باستخدام جهاز «الروبوت» الآلي للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى والقوافل المتحركة، وتتيح التقنية الحديثة تقنيات الطب الاتصالي للاستشاريين المطلوبين، وتقديم الاستشارة من أي موقع بالمملكة، والوصول الافتراضي لأي مستشفى في منى، كما تمكنهم من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولًا إلى سرير المريض، وتقديم الاستشارة السريرية بطريقة سهلة باستخدام أي جهاز ذكي وعبر شبكة 4G، حيث تم تدريب الأطباء من داخل المشاعر ومن خارجها في مدينتي الرياض وجدة على استخدام هذه التقنية الجديدة، لخدمة ضيوف الرحمن.