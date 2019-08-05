20 دائرة قضائية و5 كتابات عدل متنقلة

وأكد نائب وزير العدل، رئيس لجنة الحج، الشيخ سعد السيف، أن الوزارة توفر الخدمات العدلية والقضائية لموسم الحج. وأشار إلى أن توجيهات وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، حثت الدوائر المكلّفة في موسم الحج على الاستعداد مبكرا لاستكمال مختلف الإجراءات النظامية، لمشاركة الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تفخر بخدمة حجاج بيت الله. وأوضح السيف، أن منسوبي المرافق العدلية المكلّفة بخدمة ضيوف الرحمن، يستشعرون شرف خدمة حجاج بيت الله، وتمثيل المملكة خير تمثيل، وتفعيل دور العدالة التي تتكامل مع هذه الشعيرة العظيمة.
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