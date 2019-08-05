العثيمين يرحب بـ 1.5 مليون حاج

ورحب بوصول الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء النسك، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وأكد أن المملكة بتقديمها كافة التسهيلات لضيوف الرحمن، وإطلاقها المبادرات لاستضافة أعداد كبيرة من المسلمين الذين تعرضوا لأحداث عنف وإرهاب على مستوى العالم، تؤكد على مكانتها الروحية في قلب ووجدان كل مسلم على وجه الأرض.
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