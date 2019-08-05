52 موظفة أمن جمركي ومراقبة بمطار المؤسس

تدريب مكثف
أوضحت جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أن عملهن هو تفتيش الركاب عبر أجهزة الأشعة المختصة والتفتيش الشخصي، إذ تلقّين تدريبا مكثفا ودورات تمهيدية ومتقدمة، ضمن مهام عملهن في الجمارك، واعتمدت الدورات من معهد التدريب الجمركي بعناوين مختلفة، وكانت آلية عملهن تتمحور في كتابة محضر الضبط بالواقعة، في حال وجود مهربات، وتسليم المشتبه به وما بحوزته إلى رئيس الفترة، واتباع الإجراءات الجمركية والإفصاح والإقرار الجمركي.
أجهزة رقابية
أكدت الجمارك أن أنواع المضبوطات ترتبط بأجهزة رقابية أخرى، وسيتم الإعلان عنها في أوقات لاحقة، وقالت الجمارك إن الموظفات يتقن اللغات: الإندونيسية، اليابانية، الأوردو، التركية. أما ما يخص موظفات الأمن الجمركي، أوضحت الجمارك أن مهام عملهن يتمثل في كتابة محاضر الضبط ونموذج الإفصاح، والتوعية بالسلع المقيدة والممنوعة، وقراءة وتحليل صور الفحص بالأشعة، ومقدرتهن الفائقة على اكتشاف أساليب التهريب الحديثة وطرق مكافحتها.
كتابة محاضر الضبط ونموذج الإفصاح
التوعية بالسلع المقيدة والممنوعة
قراءة وتحليل صور الفحص بالأشعة
أساليب التهريب الحديثة وطرق مكافحتها
تفتيش الركاب عبر أجهزة الأشعة المختصة والتفتيش الشخصي
آلية عمل موظفات الجمارك
كتابة محضر الضبط بالواقعة في حال وجود مهربات
الإفصاح والإقرار
الجمرك
إجراءات ومهام أعمال الأمن الجمركي
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