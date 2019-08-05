

تفقّد وزير الإعلام تركي عبدالله الشبانة، أمس، مقار الوزارة في المشاعر المقدسة، للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن الاستعدادات للتغطيات الإعلامية لمناسك الحج، وعن الترتيبات لاستقبال ضيوف الوزارة من الإعلاميين، وممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية، المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام. كما تجول الشبانة في الأستوديوهات التلفزيونية والإذاعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، المخصصة لنقل شعائر الحج وتنقلات الحجيج، كما اطلع على تجهيزات واستعدادات وكالة الأنباء السعودية لموسم الحج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشبانة يتفقد مقار وزارة الإعلام في المشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.