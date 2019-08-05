وزير الداخلية يشهد عرض القوات الأمنية بالحج

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف خلال اطلاعه على إصدارالوطن (تصوير: سلطان النمشان)

شهد وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس، استعراض قوات أمن الحج لهذا العام، واطلع ميدانيا على استعدادات الجهات الخدمية والاطمئنان على الإمكانات الآلية والبشرية التي هيّأتها الأجهزة الحكومية والأهلية، المعنية بشؤون الحج والحجاج، وشاهد عدة فرضيات أمنية تجسد جاهزية رجال الأمن، وذلك بمعسكر قوات أمن الحج بعرفات. وألقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، كلمة سرد خلالها أدوار رجال الأمن وجاهزيتهم لموسم الحج، وأشاد فيها برعاية وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لاستعراض قوات أمن الحج، وحرصه ووقوفه المباشر على جاهزية القوات الأمنية لموسم حج هذا العام، والتي تأتي انطلاقا من اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لتسهيل مهمة حجاج بيت الله، لينعموا بتأدية نسكهم في راحة وأمن واطمئنان. من جانبها، أبدت قيادة قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بحج هذا العام، ترحيبها وسعادتها بزيارة وزير الداخلية، وأجمع قادة قوات الدفاع المدني بالحج على أن هذه الزيارة التفقدية سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على منسوبي الدفاع المدني المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن.



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