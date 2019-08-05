السعودية اليوم / بلدية محافظة بارق تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك



محايل 03ذوالحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أكملت بلدية محافظة بارق استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ من خلال تهيئة الحدائق وتجهيز المسطحات الخضراء وأعمال التنظيف والإنارة و تكثيف الرقابة على المسلخ و الأسواق والمحطات ومتابعة المخالفات.

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن البلدية ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك حرصاً على ظهور المحافظة بأجمل حلّة وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لجميع سكان الدلم وزوارها.

وأشار إلى أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ إضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، مفيدًا أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة جميع الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بجميع أعمالها اليومية.

وأكد " البارقي" حرص البلدية على تكثيف الرقابة على المسلخ والمطابخ المرخصة للذبح التي تشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى تخصيص أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع.

ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة.

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01:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.