وصول 413 حاجا بنجاليا إلى جدة ضمن مبادرة "طريق مكة"

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الأحد، 413 حاجاً وحاجة من بنجلاديش، أتوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج، ضمن مبادرة "طريق مكة".

وتقدّم الوفد الشيخ محمد عبدالله، وزير الدولة للشؤون الدينية في بنجلاديش، الذي قال: "نحن سعداء جداً بما وجدناه من ترتيبات لخدمة ضيوف الرحمن".

وأكد أن: "مبادرة (طريق مكة)، إحدى مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، تصبّ في خدمة الإسلام والمسلمين، فجزاهم الله خير الجزاء على هذه الجهود الخيرة".

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وأضاف عبدالله: "هذا العام استفاد نحو نصف حجاج بنجلاديش من مبادرة (طريق مكة)، ونتوقع أن يستفيد في السنة المقبلة جميع حجاج البلاد من المبادرة التي سهّلت كثيراً إجراءات السفر وأداء الفريضة".

من جهته، قال أف أم برهان الدين، القنصل العام لبنجلاديش في جدة: "نشكر الله أولاً ثم نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما توليه من اهتمام بحجاج وزوار الحرمين الشريفين، والترتيبات الكبيرة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، خاصة مبادرة (طريق مكة) التي استفاد منها ضيوف الرحمن من بنجلاديش أول مرة هذا العام".



وذكر أن عدد القادمين من بلاده لحج هذا العام بلغ 127 ألفاً، من بينهم 65 ألفاً ضمن مبادرة "طريق مكة"، مبدياً إعجابه بدقة التنظيم وجودة الخدمات ورعاية الحجيج في جميع المراحل.



