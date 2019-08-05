2019-08-05

لقطات من ليالي الكوميديا في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

اختتمت مساء أمس الأول السبت، فعاليات “ليالي الكوميديا”، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام.

واشتملت الفعاليات على مسرحية ديوانية فتحي، شارك فيها ممثلون مبدعون جميعهم من أبناء المحافظة، وكذلك فعالية العزف الحي وفعالية الستاند أب.

كما شارك في الفعاليات عدد من الأسر المنتجة والرسامين والرسامات، وكذلك عدد من المصورين وقسم خاص لألعاب الأطفال المجانية.

وشهد موقع الفعاليات تواجدًا أمنيًّا من قبل شرطة ودوريات حفر الباطن.

Advertisements