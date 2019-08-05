هل تتأثر السوق السعودية بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة؟

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تأثرت الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار بتخفيض الفيدرالي الأمريكي للفائدة الأسبوع الماضي، وانعكس ذلك بشكل أكيد على الفائدة بين البنوك المحلية في المملكة وعلى أسعار السندات في السوق الثانوية.

وأكد المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان محمد الخنيفر، أن أسعار الفائدة تأثرت بقرار الفيدرالي، حيث كسر السايبور مستوى 2.6%، ولكن المتوسط للسنة 2.85%، وهو أعلى من معدل السنة الماضية 2.44%.

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وأشار الخنيفر إلى أن الخفض مناسب للاقتصاد السعودي الذي أخذ مسارًا تصاعديًّا في الـ12 شهرًا الأخيرة وتزامن مع الدفعة التحفيزية للقطاع الخاص، بحسب العربية.

وتابع: “نتوقع انخفاض تكاليف التمويل ما يوفر أموالًا يتم توجيهها للإنفاق، وهذا الأمر ينطبق على الشركات التي ستلجأ للتوسع مع انخفاض الكلفة، كما أن مساهمي الشركات التي لديها قروض بفائدة متغيرة ستنخفض الفائدة على قروضها، وهذا ينعكس إيجابًا على هوامش الربحية لتلك المؤسسات”.

ولفت الخنيفر إلى حدوث تفاعل إيجابي للسندات الحكومية المدرجة، ضمن مؤشر بلومبيرغ باركليز للأسواق الناشئة خلال اليومين الماضيين، حققت مكاسب طفيفة، ولكن المستثمرين سعروا استباقًا خفض الفائدة، كما أن الشركات التي ستصدر سندات سيتحسن مستوى الهامش بعد خفض أسعار الفائدة.