جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أكدت وزارة الحج و العمرة،اليوم، وصول 1,679,937 حاجًّا عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ونشرت الوزارة على حسابها الخاص انفوجرافيك يظهر أعداد الحجاج عبر المنافذ و حجاج الداخل و الخارج على النحو التالي: