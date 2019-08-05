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الان تتابع وصول 1,679,937 حاجًّا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أكدت وزارة الحج و العمرة،اليوم، وصول 1,679,937 حاجًّا عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ونشرت الوزارة على حسابها الخاص انفوجرافيك يظهر أعداد الحجاج عبر المنافذ و حجاج الداخل و الخارج على النحو التالي:
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