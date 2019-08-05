الجمعية الفلكية توضح سبب غروب الشمس الغريب شمال و شمال شرق المملكة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، أسباب الشروق و الغروب الغريبين و المثيرين للدهشة على أجزاء من المملكة و دول الخليج .

و قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، ماجد ابو زاهرة، : إن بعض المناطق في السعودية والدول المجاورة سجلت خلال الساعات الماضية شروقا وغروبا غريبين للشمس وذلك بالتزامن مع حدوث اندلاع للنيران في الدائرة القطبية الشمالية.

فقد أفادت التقارير باشتعال النيران في أكثر من 2 مليون هكتار في سيبيريا، ووصفت بأنها واحدة من أسوأ حرائق الشمال منذ 10,000 سنة، وهذا يتزامن مع التوهج الملون شديد السطوع .

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ومثل هذه الظاهرة سجلت حول العالم سابقا في عام 1991 مع غروب الشمس بعد ثوران جبل “بيناتوبو” في الفلبين.

وعلى ما يبدو انه السحابة المتوهجة موجودة في طبقة الستراتوسفير أعلى الغلاف الجوي بدون أدنى شك ، ولكن لا توجد بيانات متوفرة تؤكد بأن الدخان الناجم عن حرائق الغابات وصل إلى إرتفاع عالي للغاية من الغلاف الجوي.

لذلك يمكن الأخذ في الإعتبار أن مخلفات الحرائق في القطب الشمالي أحد المشتبه بهم الرئيسيين واذا كان الحال كذلك فإن الظاهرة الغريبة قد تستمر لفترة من الوقت ، او تكون مجرد ظاهرة عابرة لسحب مرتفعة نادرة ، وهذا ما سوف يتم التعرف عليه خلال الايام المقبلة.