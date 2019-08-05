الدفاع السعودية تعلن بدء القبول والتجنيد بالقوات المسلحة للمعاهد العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع السعودية فتح الباب للتجنيد والانضمام للمعاهد العسكرية، على الرتب التالية (رتبة وكيل – رتبة رقيب – رتبة عريف)، وكذلك عن برنامج الابتعاث الخارجى للقوات البحرية الملكية السعودية، للخريجين من حملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس للتخصصات الفنية.

شروط التقديم للمعاهد العسكرية التى أعلنتها وزارة الدفاع السعودية :

– يبدأ التقديم يوم 4 ذى الحجة الجارى.

– أن يكون المتقدم سعودى الأصل والمنشأ، مع استثناء شرط المنشأ لمن نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج البلاد.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

توفر شرط حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون المتقدم محكوم عليه بالإدانة فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً، ولا يزيد عن 40 عام.

ألا يكون موظفاً بجهة حكومية.

حصول المتقدم على المؤهل العلمى المطلوب للوظيفة.

ألا يكون المتقدم سبق فصله من قطاع عسكرى.

لم يسبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية، واختبار اللياقة البدنية والتخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، والحد الأدنى للطول 160 سم.

اللياقة الطبية، واجتياز اختبارات القبول وفق الشروط المحددة.

ويتم التقديم عبر رابط وزارة الدفاع السعودية الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.