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الدفاع السعودية تعلن بدء القبول والتجنيد بالقوات المسلحة للمعاهد العسكرية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع فتح الباب للتجنيد والانضمام للمعاهد العسكرية، على الرتب التالية (رتبة وكيل – رتبة رقيب – رتبة عريف)، وكذلك عن برنامج الابتعاث الخارجى للقوات البحرية الملكية السعودية، للخريجين من حملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس للتخصصات الفنية.

شروط التقديم للمعاهد العسكرية التى أعلنتها وزارة الدفاع السعودية :

– يبدأ التقديم يوم 4 ذى الحجة الجارى.

– أن يكون المتقدم سعودى الأصل والمنشأ، مع استثناء شرط المنشأ لمن نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج البلاد.

  • ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
  • توفر شرط حسن السيرة والسلوك.
  • ألا يكون المتقدم محكوم عليه بالإدانة فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً، ولا يزيد عن 40 عام.
  • ألا يكون موظفاً بجهة حكومية.
  • حصول المتقدم على المؤهل العلمى المطلوب للوظيفة.
  • ألا يكون المتقدم سبق فصله من قطاع عسكرى.
  • لم يسبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية.
  • اجتياز المقابلة الشخصية، واختبار اللياقة البدنية والتخصص.
  • أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، والحد الأدنى للطول 160 سم.
  • اللياقة الطبية، واجتياز اختبارات القبول وفق الشروط المحددة.

ويتم التقديم عبر رابط وزارة الدفاع السعودية الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

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