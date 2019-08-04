السعودية اليوم / هزة أرضية في الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران



الكويت 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية رصد هزة أرضية اليوم نتيجة زلزال ضرب شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية بلغت قوته 3،5 درجات على مقياس ريختر في موقع حدوثه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مدير الشبكة الدكتور عبدالله العنزي أنه في الساعة 51،10 من مساء اليوم شعر سكان الكويت من قاطني المناطق الساحلية بهزة أرضية نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ويبعد عن مدينة الكويت بنحو 300 كيلومتر.

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