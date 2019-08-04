حج / محافظ الخرج يطمئن على مواطن عماني منوم بمستشفى الملك خالد بالسيح



السيح 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

زار محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم أحد المواطنين من سلطنة عمان منوماً في مستشفى الملك خالد بمدينة السيح ، أثر عارض صحي خلال سفره من عمان إلى المملكة في طريقة لأداء مناسك الحج.

واطمأن محافظ الخرج خلال الزيارة على صحة المواطن العماني والخدمات الطبية المقدمة له ، متمنياً له الشفاء العاجل.

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