

مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

عقد رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي مؤتمراً صحفياً ارتكز فيه على عدد من المحاور من أهمها توضيح الدور الذي تقوم به النقابة العامة للسيارات في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح الحربي أن النقابة العامة للسيارات تهدف هذا العام إلى نقل 1,741,000 حاج من خلال توفيرها لـ 19,085 حافلة منها 3888 حافلة إصدار 2020م.

وتوفر النقابة عدد 18 مركزاً للاستقبال والمساندة على الطرق، وعدد 14 دورية ميدانية، وتوفر عدد 480 ورشة متنقلة لخدمة الحافلات، وعدد 118 ونشاً لسحب الحافلات المتعطلة على الطرقات.

واطّلع الحاضرون على الدور الذي تقوم به النقابة تجاه شركات النقل المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، وفي نهاية المؤتمر قدم الحربي شكره وتقديره لكافة الإعلاميين، مثمنا جهودهم المبذولة في المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن .

// انتهى //

23:22ت م

0220





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / رئيس النقابة العامة للسيارات يوضح دور النقابة في خدمة حجاج بيت الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.