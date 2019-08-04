السعودية تحقق أمنية 25 لبنانيا بأداء فريضة الحج

أطلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان، الأحد، وللعام الثاني على التوالي، مبادرة "أمنية 2"، تحت عنوان "الحج رسالة سلام".



وحققت المبادرة أمنية مواطنين لبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية، ومن ذوي احتياجات متعددة، ليتمكنوا من أداء مناسك وشعائر الحج لهذا العام.

وأعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، أن السفارة خصصت مقاعد لأداء فريضة الحج، لـ25 شخصاً ممن يصارعون مرض السرطان، ومجموعة من حفظة كتاب الله من النساء والرجال، بالإضافة إلى من أسهموا في تقديم خدمات جليلة سواء كانت إعلامية أو اجتماعية.

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وأكد: "نعمل بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، على خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل الإجراءات التي تمكنهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر واطمئنان، في أجواء إيمانيّة مفعمة بالأمن والأمان".

وأشار بخاري إلى تدشين خدمة الحزم الإلكترونية التي اختصرت ساعات العمل والانتظار من 73 ساعة إلى 3 ساعات.

وأكد حرص المملكة العربية السعودية على عدم استغلال الإخوة الذين يرغبون في أداء فريضة الحج من قبل الشركات الوهمية.

وأوضح أن هذه التأشيرات "مجانية" مقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، ولا يحق لأحد العبث بهذه الإجراءات.