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مصنعو خمور بٍأسلحة يثيرون الذعر في الطريق المظلم
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
ناشد عدد من أهالي قرى شرق محافظة أحد رفيدة، ومن قرى تابعة لمحافظة سراة عبيدة، الجهات الأمنية بكافة قطاعاتها بمنطقة عسير بإنقاذهم من خطر مُصنعي الخمور الذين يحملون أسلحة نارية ويطلقونها ليلًا ومن مروجيها ومموليهم على هذا الطريق المظلم.
وقال الأهالي: بتنا نعيش في قلق وخوف عند عبورنا من هذا الطريق أو حتى منازلنا لوجودهم على هذا الطريق وتمركزهم في الهضاب والجبال والأودية القريبة منا، والتي لا يتواجد فيها مراكز تفتيش أمنية لرصد تحركاتهم والقبض عليهم وعلى مموليهم من ضعفاء النفوس.
وأكد الأهالي أنه خلال المساء تتواجد المركبات على هذا الطريق لشراء العرق وغيره من المخدرات منهم، مطالبين الجهات المسؤولة بإنقاذهم والقبض على مصنعي الخمور وإنشاء مركز أمني ثابت على هذا الطريق.
الجدير بالذكر أنه تم مداهمة الكثير من مصانع الخمور في عدد من المواقع شرق محافظة أحد رفيدة خلال الأشهر الماضية.
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