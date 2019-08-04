- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إرشادات للحجاج بشأن النظافة الشخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إرشادات للحجاج بشأن النظافة الشخصية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت وزارة الصحة للحجاج بعض الإرشادات العامة للنظافة الشخصية.
وأكدت الصحة ضرورة غسل اليدين قبل الأكل وبعده وبعد استخدام الحمام أو العطاس والسعال، وأيضًا عند القدوم إلى مقر الإقامة خلال الحج.
أما في حالة السعال أو العطاس، فيجب استخدام مناديل لتغطية الفم والأنف به، ورمي المناديل في المهملات، أو استخدام الذراع إن لم يوجد منديل.
كما شددت الصحة على ضرورة ارتداء ملابس نظيفة لتجنب التسلخات، مع تنظيف المقر يوميًّا، ونظافة الفم والأسنان.
كانت هذه تفاصيل خبر إرشادات للحجاج بشأن النظافة الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.