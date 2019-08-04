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إرشادات للحجاج بشأن النظافة الشخصية

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2019-08-05

إرشادات للحجاج بشأن النظافة الشخصية

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة للحجاج بعض الإرشادات العامة للنظافة الشخصية.

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وأكدت الصحة ضرورة غسل اليدين قبل الأكل وبعده وبعد استخدام الحمام أو العطاس والسعال، وأيضًا عند القدوم إلى مقر الإقامة خلال الحج.

أما في حالة السعال أو العطاس، فيجب استخدام مناديل لتغطية الفم والأنف به، ورمي المناديل في المهملات، أو استخدام الذراع إن لم يوجد منديل.

كما شددت الصحة على ضرورة ارتداء ملابس نظيفة لتجنب التسلخات، مع تنظيف المقر يوميًّا، ونظافة الفم والأسنان.





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