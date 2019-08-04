- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق جهود الجوازات .. فرحة الوصول لأطهر البقاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
“متابعات الخليج 365” توثق جهود الجوازات .. فرحة الوصول لأطهر البقاع
متابعات الخليج 365 - ولاء الطريفي
وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” جهود الجوازات في استقبال ضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسط ترحيب بالغ بهم وسرعة في إنهاء الإجراءات.
وأشاد الحجاج بجهود الجوازات وسهولة إجراءات دخولهم إلى المملكة، حيث قالت حاجة: إنها عوملت بذوق وكأنها في بلدها بالضبط.
وقال طالب الجوازات تركي النفيعي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه يتحدث اللغة الصينية ويرحب بالحجاج.
أما المجندة حنان الدوسري فقالت: إن كل سنة تشهد المملكة عددًا هائلًا من الحجاج القادمين من مختلف بقاع الأرض، وخلال السنة الحالية ساهم العنصر النسائي في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل دخولهم.
ولفتت إلى أن من مهامها التأكد من جوازات الحجاج والفيزا الخاصة بالحج من أنها سارية المفعول، بالإضافة إلى إجراء الخصائص الحيوية لكل حاج.
كانت هذه تفاصيل خبر “المواطن” توثق جهود الجوازات .. فرحة الوصول لأطهر البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.