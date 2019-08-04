بغداد تُكذب طهران: ناقلة النفط المحتجزة لا تخصنا

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وزارة النفط العراقية علاقتها بناقلة النفط التي احتجزتها إيران في الخليج بزعم تهريبها الوقود، مشددةً على أن الناقلة ليست عراقية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن إيران ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية.

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ونقلت الوكالة الرسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله: إن “ناقلة النفط التي احتجزت يوم الأربعاء لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية”، وهو ما كذبته بغداد.

وكانت وسائل إعلام تابعة لإيران، أفادت في وقت سابق الأحد، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف لتر من الوقود، وعلى متنها 7 بحارة.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

ونقلًا عن “برس تي في”، فإن إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج لتهريبها الوقود لبعض الدول العربية.