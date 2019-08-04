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روبوت للاستشارات الطبية خلال موسم الحج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت وزارة الصحة تقنية جديدة باستخدام جهاز “الروبوت” الآلي للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى والقوافل المتحركة خلال موسم الحج.
وأتاحت التقنية الحديثة، الاستشارة مع الأطباء من أي موقع بالمملكة.
يذكر أن الصحة هيّأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، حيث يبلغ عدد المستشفيات 25 مستشفى، وعدد المراكز الصحية، 156 مركزًا، ويشارك 30 ألفًا من كوادرها البشرية من مختلف التخصصات، فيما تم تجهيز أسرة التنويم بسعة 5000 سرير، إضافة إلى عدد النقاط الطبية في قطار المشاعر وتبلغ 18 نقطة طبية، و180 سيارة إسعاف، و17 مركز طوارئ على جسر الجمرات.
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