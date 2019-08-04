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ضبط مركبة توزع زيوت الشعر في المدينة

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2019-08-04

ضبط مركبة توزع زيوت الشعر في المدينة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

ضبطت الدوريات الأمنية والإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق في المدينة المنورة، مساء اليوم الأحد، مركبة تستخدم في توزيع زيوت الشعر.

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وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن ذلك جاء بسبب ارتفاع درجة حرارتها وعدم وجود ترخيص للمنتج، حيث جرى التحفظ على 500 عبوة وحجز المركبة.

ولفتت الأمانة إلى أنه تم تسليم العمالة إلى وحدة ضبط المخالفات.





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