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فيديو.. السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوفر المياه للبلد الشقيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
يعمل بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تحقيق التنمية في البلد الشقيق وتوفير المقومات الأساسية للحياة، التي تساعدهم في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد؛ بسبب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ويوفر مياه الشرب للشعب اليمني الشقيق الذي يتكبد العناء للحصول عليها، حيث قدم مواطنون يمنيون الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه لهم، وتوفير مياه الشرب بعد حالة الشح الشديدة التي تمر بها بعض المناطق اليمنية.
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