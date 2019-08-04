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نشرت دارة الملك عبدالعزيز بالتزامن من بدء موسم الحج صورة عنونتها بالتاريخية يظهر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رافعاً يده ملقياً التحية على جموع الحجاج عقب غسل الكعبة المشرفة عام 1436 هجري.
وقد قام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ذلك العام بغسل جدار الكعبة من الداخل، والاطلاع على مشروع توسعة الحرم المكي، وذلك في زيارة قام بها إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة.
كما طاف الملك سلمان خلال الزيارة حول الكعبة المشرفة، وصلى ركعتين، ومن ثم قبل الحجر الأسود.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 11:55 PM
نشرتها دارة الملك عبد العزيز بالتزامن مع بدء موسم الحج
نشرت دارة الملك عبدالعزيز بالتزامن من بدء موسم الحج صورة عنونتها بالتاريخية يظهر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رافعاً يده ملقياً التحية على جموع الحجاج عقب غسل الكعبة المشرفة عام 1436 هجري.
وقد قام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ذلك العام بغسل جدار الكعبة من الداخل، والاطلاع على مشروع توسعة الحرم المكي، وذلك في زيارة قام بها إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة.
كما طاف الملك سلمان خلال الزيارة حول الكعبة المشرفة، وصلى ركعتين، ومن ثم قبل الحجر الأسود.
، صورة تاريخية.. خادم الحرمين بعد غسيل الكعبة المشرفة عام 1436 ،
المصدر : الخليج 365
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