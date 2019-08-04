، "الهلال الأحمر" توفِّر 370 سيارة إسعاف و125 مركزًا و2700 موظف لخدمة الحجيج ،

- 1/2
- 2/2
أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لحجاج بيت الله الحرام.
وتفصيلاً، وفّرت الهيئة أكثر من ١٢٥ مركزًا إسعافيًّا دائمًا ومؤقتًا، وقوى بشرية عاملة، بلغت أكثر من ٢٧٠٠ موظف في التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية كافة، مدعومة بقرابة ٣٧٠ سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.
وفي هذا الصدد قام وليد الشربيني، المدير العام للإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بجولة تفقدية على عدد من المواقع والإدارات والفِرق المعنية بالعمليات الإسعافية في العاصمة المقدسة ومنطقة المشاعر؛ وذلك للاطلاع والوقوف على آليات سير العمل الإسعافي، ومدى جاهزية الفِرق خلال موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ.
والتقى "الشربيني" مسؤول التراخيص بالإدارة العامة للحج والعمرة، وفريق الشؤون الإسعافية، وفريق نطاق العاصمة المقدسة، وفريق الصيانة، وفريق التموين الطبي في مزدلفة.
وأكد أهمية تكامل الجهود بين الإدارات واللجان المختلفة للحج لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لحجاج بيت الله الحرام.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 11:48 PM
الهيئة أكملت استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن
أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لحجاج بيت الله الحرام.
وتفصيلاً، وفّرت الهيئة أكثر من ١٢٥ مركزًا إسعافيًّا دائمًا ومؤقتًا، وقوى بشرية عاملة، بلغت أكثر من ٢٧٠٠ موظف في التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية كافة، مدعومة بقرابة ٣٧٠ سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.
وفي هذا الصدد قام وليد الشربيني، المدير العام للإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بجولة تفقدية على عدد من المواقع والإدارات والفِرق المعنية بالعمليات الإسعافية في العاصمة المقدسة ومنطقة المشاعر؛ وذلك للاطلاع والوقوف على آليات سير العمل الإسعافي، ومدى جاهزية الفِرق خلال موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ.
والتقى "الشربيني" مسؤول التراخيص بالإدارة العامة للحج والعمرة، وفريق الشؤون الإسعافية، وفريق نطاق العاصمة المقدسة، وفريق الصيانة، وفريق التموين الطبي في مزدلفة.
وأكد أهمية تكامل الجهود بين الإدارات واللجان المختلفة للحج لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لحجاج بيت الله الحرام.
، "الهلال الأحمر" توفِّر 370 سيارة إسعاف و125 مركزًا و2700 موظف لخدمة الحجيج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الهلال الأحمر" توفِّر 370 سيارة إسعاف و125 مركزًا و2700 موظف لخدمة الحجيج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.