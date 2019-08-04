، "الهلال الأحمر" توفِّر 370 سيارة إسعاف و125 مركزًا و2700 موظف لخدمة الحجيج ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهيئة أكملت استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لحجاج بيت الله الحرام.

وتفصيلاً، وفّرت الهيئة أكثر من ١٢٥ مركزًا إسعافيًّا دائمًا ومؤقتًا، وقوى بشرية عاملة، بلغت أكثر من ٢٧٠٠ موظف في التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية كافة، مدعومة بقرابة ٣٧٠ سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وفي هذا الصدد قام وليد الشربيني، المدير العام للإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بجولة تفقدية على عدد من المواقع والإدارات والفِرق المعنية بالعمليات الإسعافية في العاصمة المقدسة ومنطقة المشاعر؛ وذلك للاطلاع والوقوف على آليات سير العمل الإسعافي، ومدى جاهزية الفِرق خلال موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ.

والتقى "الشربيني" مسؤول التراخيص بالإدارة العامة للحج والعمرة، وفريق الشؤون الإسعافية، وفريق نطاق العاصمة المقدسة، وفريق الصيانة، وفريق التموين الطبي في مزدلفة.

وأكد أهمية تكامل الجهود بين الإدارات واللجان المختلفة للحج لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لحجاج بيت الله الحرام.