، "العمرو": حكومة خادم الحرمين وضعت خدمة ضيوف الرحمن في صدارة أولوياتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تفقُّد وزير الداخلية استعدادات الجهات المشاركة في أعمال الحج فرصةٌ للاستماع لتوجيهاته

أكد المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وضعت خدمة ضيوف الرحمن في صدارة أولوياتها، ووفَّرت إمكانات هائلة لتفقُّد المشروعات العملاقة لتيسير أداء مناسك الحج، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك بإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وأشار إلى أن زيارة وزير الداخلية لتفقُّد استعدادات الجهات المشاركة في أعمال الحج تؤكد أن رعاية حجاج بيت الله، وتوفير سبل الراحة لهم، وتقديم كل ما يلزم من خدمات لتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر، تأتي من أول اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

بدوره، أكد نائب المدير العام للدفاع المدني، اللواء بجاد المطيري، أن زيارة وزير الداخلية للاطمئنان على الاستعدادات التي تمت لتسهيل مهمة حجاج بيت الله العام الحالي تمثل فرصة عظيمة للاستماع إلى توجيهاته للوصول لأعلى درجات الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، كما تمثل حافزًا كبيرًا لشحذ الهمم، واستنفار الطاقات في جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في أعمال الحج.

وأعرب قائد قوات الدفاع المدني بالحج، اللواء حمود بن سليمان الفرج، عن سعادته بزيارة وزير الداخلية لتفقُّد استعدادات الجهات المشاركة في أعمال الحج، والتأكد من جاهزيتها لأداء مهامها على أكمل وجه، وحشد كل طاقاتها لتنفيذ الخطة العامة لحج هذا العام.

وأكد أن الزيارة تحمل دلالة قوية لعناية الدولة -رعاها الله- بخدمة ضيوف الرحمن، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وكانت قيادة قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بحج هذا العام قد أبدت ترحيبها وسعادتها بزيارة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا. وأجمع قادة قوات الدفاع المدني بالحج على أن هذه الزيارة التفقدية سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على منسوبي الدفاع المدني المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن.