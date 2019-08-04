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ضبطت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة- بالتعاون مع مركز الضبط الأمني بالشميسي- سيارة غير مجهزة لنقل المجمدات، تقل على متنها 29 كرتون دجاج، في طريقه إلى العاصمة المقدسة.
وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة إن بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع نقطة تفتيش الشميسي ضبطت سيارة غير مجهزة لنقل المجمدات وتنقل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم اتخاذ اللازم وإتلاف (29 كرتونًا).
وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 11:21 PM
داخل سيارة غير مجهزة لنقل المجمدات وطُبِّقت عليها الجزاءات والغرامات البلدية
ضبطت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة- بالتعاون مع مركز الضبط الأمني بالشميسي- سيارة غير مجهزة لنقل المجمدات، تقل على متنها 29 كرتون دجاج، في طريقه إلى العاصمة المقدسة.
وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة إن بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع نقطة تفتيش الشميسي ضبطت سيارة غير مجهزة لنقل المجمدات وتنقل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم اتخاذ اللازم وإتلاف (29 كرتونًا).
وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
، 29 كرتون دجاج غير صالحة للاستخدام الآدمي في قبضة البلدية والأمن بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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