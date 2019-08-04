برقية من «الخارجية» توقف بيع ملابس عصابة «بابلو إسكوبار» في السعودية

قالت مصادر موثوقة لـ«عاجل»، إن وزارة التجارة والاستثمار وجهت مجلس الغرف السعودية بمنع استيراد أو بيع أي ملابس تحمل اسم عصابة كولومبية شهيرة متخصصة في تجارة المخدرات، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للذوق العام.

وأوضحت المصادر أن هذا الحظر جاء إثر تلقي وزارة التجارة برقية الشهر الماضي من جانب وزارة الخارجية بشأن عرض بعض المحال التجارية ملابس تحمل اسم عصابة كارتل ميديلين «Medellin Cartel»، داعية مسؤولي مجلس الغرف التجارية السعودية بتعميم ذلك على مختلف الغرف، تمهيدًا لإبلاغ ذوي الشأن؛ لمنع استيراد وعرض هذه الملابس.

وتُعرف كارتل ميديلين «Medellin Cartel» بأنها منظمة إجرامية كولومبية متخصصة في تهريب الكوكايين بين أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، ويقع مقرها في مدينة ميديلين. وقد أطلق عليها هذا الاسم في عام 1986 من قبل صحفيين في صحيفة «ميامي هيرالد» الأمريكية.

وتأسست العصابة من قبل أباطرة المخدرات في مطلع السبعينيات وهم خوسيه جونزالو رودريجيز جتشا، بابلو إسكوبار، كارلوس ليهدر والأخوة (فابيو، خورخي لويس، خوان ديفيد).

وبدأت العصابة نشاطها الرئيس بين عامي 1970 و1980 في كولومبيا وبوليفيا وهندوراس وبيرو والولايات المتحدة، وكذلك في كندا وأوروبا. وقد سيطرت المنظمة وقتها على 90% من حصة السوق في الولايات المتحدة من الكوكايين و80% من السوق في أوروبا.