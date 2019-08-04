سحب رعدية مُمطرة ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الإثنين، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران، وكذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
ومن جانبه، توقع خبير الأرصاد الجوية على الحربي، هبوب رياح مدارية رطبة على بعض المناطق، ابتداء من غدٍ الإثنين، فيما لم يستبعد سقوط أمطار رعدية وجريان الأودية.
وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، غرد الحربي، قائلًا: متوقع وبمشيئة الله.. هبوب رياح مدارية رطبة على المناطق الجنوبية الغربية والغربية ابتداء من يوم غدٍ الإثنين.. وتكون أكثر إيجابية مع يومي الثلاثاء والأربعاء، لذلك متوقع بأمر الله حالة جوية وأمطار رعدية على طول المرتفعات ومنحدراتها من جازان حتى شمال مكة المكرمة.. ولا يُستبعد جريان الأودية.
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