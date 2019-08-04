بالصور.. «كفى» تستقبل ضيوف الرحمن لتوعيتهم بمخاطر التدخين

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف في استقبال وفود الحجاج القادمين لميقات ذي محرم وميقات قرن المنازل (السيل) وذلك عبر معارضها التوعوية وعياداتها المتنقلة .
وقال مدير جمعية كفى بالطائف عبدالله بن علي الشهري أن برنامج الاستقبال والذي تشارك فيه الجمعية لمدة ستة أيام بعياداتها المتنقلة ومعرضها التثقيفي يأتي من الواجبين الديني والوطني في حسن استقبال الحجاج وتوعيتهم وتثقيفهم بمخاطر التدخين وأضراره الصحية وتأثيراته على أداء الشعائر، موضحًا أن على ضيوف الرحمن أن يستغلوا بركة الزمان والمكان وهذه الروحانية العظيمة لأجل الإقلاع عن السموم نهائيًا وليعودوا إلى بلادهم وهم في أحسن حال متقبلين ومعافين.
وحظيت مشاركة جمعية «كفى» بالعديد من إشادات الحجيج، كما أشاد كل من مندوب ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد وأمام وخطيب الميقات ومراقب الأوقاف على جهود الجمعية وحرصها على المشاركة في هذه المناسبة التي تعكس سعادة أبناء هذا الوطن باستقبال ضيوف الرحمن ونيل شرف خدمتهم .
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