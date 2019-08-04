مدير الجمعية الإسلامية بنيوزلندا يعلن امتنانه للسعودية لاستضافته أسر الشهداء للحج

أعرب مدير الجمعية الإسلامية الدولية في نيوزلندا طاهر نواز، عن امتنانه لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أسر شهداء حادث نيوزلندا؛ لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأضاف نواز أن استضافة المملكة أسر الشهداء في نيوزلندا مهمة جدًا لهم، لما تمثله من فترة مؤلمة وتجربة مأساوية كبيرة عاشوها بعد الهجوم الإرهابي الذي حدث في نيوزلندا.

ونوه مدير الجمعية الإسلامية الدولية في نيوزلندا، بالتسهيلات التي وجدها منذ وصوله أرض المملكة من حسن استقبال وتسهيل في عملية إجراءات السفر والجوازات والسكن في وقت قياسي تدل على ما تكنه هذه البلاد من حب وتقدير لأبناء الأمة الإسلامية، إضافةً إلى التنظيم الذي قدمه برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سائلًا الله تعالى أن يوفق المملكة قيادةً وشعبًا لما يحبه ويرضاه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجَّه في 16 يوليو الماضي، باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ.

وجاء ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًّا.