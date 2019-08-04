أمين عسير يفاجئ مقاهي الشيشة بجولة تفقدية

فأجأ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، المقاهي التي تقدم الشيشة في أبها بجولة تفقدية.

وأوضحت أمانة المنطقة، في بيان، أن الدكتور الحميدي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، قاموا بزيارة مفاجئة على المقاهي التي تزاول نشاط تقديم الشيشة في أبها.

يأتي ذلك اتساقًا مع جهود الجهات ذات الصلة، ومن بينها وزارتا الشؤون البلدية والقروية والصحة، اللتان نفذتا حملة ميدانية؛ لحصر جميع المقاهي التي تُقدِّم الشيشة والتبغ على مستوى المملكة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية؛ لمكافحة التبغ والجهات ذات العلاقة.

وتهدف الحملة إلى حصر المقاهي، والمطاعم (المرخصة/ غير المرخصة)، التي تقدم نشاط الشيش ومحلات بيع التبغ حسب النموذج المرفق من خلال البلديات الفرعية وبلديات المحافظات، وتشديد الرقابة على هذه المواقع من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

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وكانت مصادر أكدت لـ«عاجل»، أنَّ البلديات الفرعية وبلديات المحافظات ستقوم بإعداد تقرير يومي عن هذه المواقع وفي حال وجود أي مخالفات أخرى أثناء الجولات فتطبق عليها لائحة الغرامات والجزاءات البلدية فيما يخص مخالفة البلدية.

وكان مجلس الشورى أقر في السابع من مايو الماضي، مقترحًا بنظام يسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ (الشيشة) لروادها، ونص على أن «تكون البلديات هي الجهة المخولة بمراقبة التزام المطاعم والمقاهي المسموح لها بتقديم الشيشة بالضوابط والشروط التي تم إقرارها».

واشترط المقترح ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى عن ٣٠٠ متر مربع وأن يكون المكان مفتوحًا، على أن يتم تخصيص مكان مستقل لتجهيز الشيشة بعيدًا عن واجهة المكان، فضلًا عن «منع قيام المطعم أو المقهى بتجزئة منتج التبغ أو خلطه؛ بحيث يتم استخدامه من عبوته الأصلية مباشرة».

ويلزم المقترح المطعم والمقهى المسموح له بتقديم الشيشة، بوضع لوحة تحذير صحي في مكان بارز يكتب عليه العبارة التالية: «تدخين الشيشة سبب رئيس للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والرئة».