«الشؤون البلدية» تجهز 58 نفقًا للسيارات والمشاة بمكة المكرَّمة والمشاعر المقدسة

أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة خطة تفصيلية لتشغيل وصيانة الطرق والمرافق البلدية بالمشاعر؛ تضمنت تشغيل وصيانة 58 نفقًا بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للسيارات والمشاة.

يأتي ذلك ضمن برنامج الأعمال الكهربائية والميكانيكية لهذه الأنفاق، شملت تهيئة 39 محطة تحكّم في تشغيلها، و66 ألفًا و935 وحدة إنارة، و527 مروحة تهوية، و35 مولدًا كهربائيًّا احتياطيًّا بمحطات هذه الأنفاق، و26 مضخة مياه بنظام إطفاء الحريق مرتفعة الضغط، إضافة إلى 73 جهاز حرارة خطي، ضمن جهود تهيئة كل سبل راحة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

كما شملت الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، تشغيل نفق المرور بالسوق الصغير بمكة المكرمة؛ حيث تم تأمين 62 مروحة مختلفة الأنواع والأحجام، و950 كشاف إنارة صوديوم، وألفين و123 كشاف فلورسنت، وسبع سلالم متحركة، و27 كاميرا متحركة وثابتة، وثلاثة مواقع عازلة للدخان، وثلاثة أخرى لأنظمة إطفاء الحريق بثاني أكسيد الكربون، وثلاثة صناديق إطفاء حريق، إضافة إلى 67 حساسًا لقياس نسبة الكربون ونسبة الدخان ونسبة مستوى الأمطار، و36 وحدة تكييف مختلفة القدرات، وخمسة مولدات احتياطية.

وضمن أعمال الطرق والصيانة الدورية، تمت صيانة الحفر والتشققات والقطوعات العرضية والطولية، والمعوقات الإسفلتية؛ حيث تم تخصيص أربعة فرق لكل مناطق مكة لمعالجة الهبوطات، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع المعتمدة في مجالات إنشاء الطرق وما يتبعها من أعمال الأرصفة.

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وأنهت الوزارة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة تشغيل وصيانة شبكات الإنارة بمكة المكرمة، والتي شملت 110 آلاف وحدة إنارة مختلفة الاستطاعات، مركبة على 85 ألف برج وعامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام، تُغذّى من ألف و345 لوحة توزيع.

كما قامت الوزارة بتشغيل وصيانة شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة، وذلك من خلال تشغيل ألفين و420 برج إنارة مختلفة الارتفاعات والاستطاعات، مركبة على ثلاثة آلاف و500 عامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام، تُغذّى من 500 لوحة توزيع.

أما في مجال أعمال مشاريع السيول، فتكثف الوزارة الإشراف على تنفيذ كل المشاريع المعتمدة بالأمانة، بمجالات تصريف مياه الأمطار والسيول في مكة المكرمة والقرى التابعة لها، وتشرف على مقاولي صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وتوفير فرق الطوارئ اللازمة، والتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة، فيما يتعلق بأعمال الصيانة لمشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، مع متابعة فتح الأودية والشعاب وتهيئتها لتصريف مياه الأمطار، والمشاركة مع الجهات المختصة بأعمال الإغاثة في أوقات الطوارئ.

وفيما يتعلق بأعمال الحدائق وعمارة البيئة، هيأت الوزارة مواقف النقل العام حول المسجد الحرام، ومواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة وفي منطقة الرصيفة ومنطقة الشهداء وموقف القشلة ومواقف العزيزية، وكذلك المواقف على طريق الملك عبدالعزيز بمشعر منى، وذلك ضمن اللجنة المشكلة من أمانة العاصمة المقدسة والمرور ووزارة النقل، فضلًا عن الإشراف والمتابعة لأعمال المقاولين والشركات والمؤسسات العاملة على تشغيل وصيانة المرافق المختلفة، والتشجير بالشوارع والحدائق العامة، إلى جانب الإشراف على أعمال مقاولي تشغيل وصيانة دورات المياه العامة ودورات المياه والمرافق بمكة المكرمة ومواقف حجز السيارات الخمسة بمداخل مكة، وتكليف الفرق الخاصة بأعمال الريّ للعمل على مدار 24 ساعة؛ لمنع حدوث أي تسرب لمياه الري في الشوارع.