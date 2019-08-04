مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية وغذائية على المحتاجين باليمن ولبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم مساعداته للمحتاجين والمنكوبين في عدد من المناطق العربية.

ووزع المركز مواد إيوائية على النازحين من صعدة إلى مديريتي الوادي ومأرب في محافظة مأرب، حيث تم توزيع 110 خيام و220 بطانية استفاد من المساعدات 110 أُسر .

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

كما وزع المركز، اليوم، 1,381 سلة غذائية للعائلات اللبنانية الأشد فقرًا في منطقة المنكوبين شمال لبنان، وجرى تفقد أوضاع العائلات الموجودة بالمنطقة وتوزيع الهدايا على أطفالهم.

Advertisements

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الاحتياجات الغذائية للأسر اللبنانية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 5,000 سلة غذائية للنازحين في مديريات نهم وبني ضبيان بمحافظة صنعاء.

وأكد محافظ صنعاء، اللواء عبد القوي شريف، أهمية هذه المساعدات في تخفيف الأعباء عن النازحين في المحافظة، شاكرًا مركز الملك سلمان للإغاثة على استجابتهم للنداء الإنساني الذي وجهته السلطة بالمحافظة.