أمير الشرقية يُوجِّه بإيقاع العقوبات بحق مقاول تعمد الإضرار بالبيئة

وجَّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، الإدارة العامة لخدمات المياه بتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق مقاول التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة بمدينة الخبر، إثر مخالفته، وتصريف مياه غير معالجة عبر قنوات الصرف قرب مرفأ الصيادين الجديد بمحافظة الخبر.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي الشراري أن أمير المنطقة وجه بإيجاد الحلول اللازمة؛ لضمان عدم تكرار مثل هذا الخطأ، مبينًا أن الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، باشرت التحقيق مع المقاول المشغل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالخبر، وتبيَّن أنه لم يلتزم بالتعليمات التشغيلية إثر أحمال زائدة وردت للمحطة، ولم يقم بالإجراء المناسب بعزل المياه غير المعالجة، لحين معالجتها ثم تصريفها وفق المتبع.

ونوَّهت الإدارة بتأكيدها على المقاول بالالتزام بالإجراءات التشغيلية المعتمدة، كما كلفت طاقم إشراف لضمان استمرارية الالتزام بالإجراءات، مع مراقبة المياه المعالجة وأخذ عينات على مدار الساعة؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي.

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وبيَّن الشراري أن الإدارة تعمل على الربط بين محطتي المعالجة القديمة والجديدة بالخبر، والتأكد من استيعاب المحطتين لمياه الصرف الواردة، ومعالجتها بشكل صحيح، وبما يحقق المعايير الملائمة للحفاظ على البيئة والثروة المائية، مضيفًا أن الربط بين المحطتين سينتهي خلال شهرين.

وأضاف أن الإدارة عملت وضمن الحلول التي ستسهم في الاستفادة المثلى من المياه المعالجة على زيادة كميات الضخ للمؤسسة العامة للري بالأحساء بمعدل تدريجي يصل إلى ٤٠ ألف متر مكعب، كما تنتظر اعتماد مشروع توسعة محطة المعالجة الحالية؛ لتصل إلى ٢٠٠ ألف متر مكعب يوميًّا عبر المعالجة الثلاثية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بفرع المنطقة الشرقية، ضبطت المخالفة البيئة للشركة المشغلة، وأصدرت بحقها العقوبات المتعلقة بالنظام العام للبيئة.