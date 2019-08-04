أمير مكة: السعودية جندت أكثر من 350 ألف شخص لخدمة ضيوف الرحمن

قال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، إن المملكة جندت أكثر من 350 ألفًا من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج، موضحًا أن عدد حجاج الخارج الواصلين للمملكة حتى الثانية عشرة ظهر اليوم، بلغ 1.641.358 حاجًا.

وأشار أمير مكة، إلى أنه تمت إعادة أكثر من 329 ألفًا مخالفين لا يحملون تصاريح حج، وبلغ عدد المركبات المعادة التي لا تحمل تصاريح دخول للمشاعر أكثر من 144 ألف مركبة، وألقي القبض على 15 شخصًا ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، وأيضا أغلق 181 مكتبَ حجٍّ وهميًا.

وأكد الأمير خالد الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته في المشاعر المقدسة وترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أن توجيهات القيادة واضحة ببذل كل ما يسهم في راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم براحة وأمن واطمئنان.

وأعرب عن شكره للأمير بدر بن سلطان على مجهوداته الكبيرة في الإشراف على جميع ما يتعلق بخدمة الحاج والمعتمر، مقدرًا أيضًا جهود وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح في هذا الجانب.

وحول سؤال عن العقبات التي تضعها حكومة قطر أمام مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج، قال: «إننا لسنا بمسؤولين عما يفعلونه بل نحن مسؤولون عما نفعله نحن»، مؤكدًا أن المملكة هيأت السبل جميعا لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وحول رسالته لضيوف الرحمن دعا الأمير خالد الفيصل الحجاج للتفرغ للحج والعبادة وإكمال هذه الرحلة الإيمانية والابتعاد عن الأمور الأخرى، مؤكدًا السعي نحو جعل مكة المكرمة مدينة ذكية بالفعل وليس بالقول، وتم بدء مرحلة التحول الرقمي.

وقال الأمير خالد الفيصل: «ليس هناك حياد في حب هذه البلاد فإما أن يحبها أو يعاديها، فمن يحبها فأهلا به وسنساعده، ونشاركه في أن ننهض بهذه البلاد للمكانة التي تستحق إنسانًا ومكانًا، أما من يعاديها فهذا نواجهه بالعمل، وليس بالكلام والتمنيات والدسائس والخدع وكل الوسائل التي تستخدم ضدنا، نحن أرقى من هذا المستوى، فمن أراد أن يسهم معنا في إصلاح بلادنا وبلادهم والعالم أجمع، فنحن نتشرف لأن نكون وسيلة إصلاح للإنسان والمكان والمجتمع».

وختم الأمير خالد الفيصل حديثه بالتأكيد على أن المملكة لن تشارك أحدًا في البذاءات والمهاترات؛ لأنها أكبر من كل هذا.

ووقف الأمير خالد الفيصل، خلال جولته اليوم الأحد، ميدانيًا على جاهزية القطاعات ذات العلاقة لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم لموسم الحج في المشاعر المقدسة، إضافة لترؤسه اجتماعَي لجنة الحج المركزية والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج.

وفي المحطة الأولى افتتح الأمير خالد الفيصل مبنى المواقف الذكية بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، ويتكون المشروع من 13 طابقًا، و550 موقفًا و10 مداخل ومخارج للمبنى، وصالات انتظار ودورات مياه .

بعد ذلك دشن أمير مكة المكرمة محطة تحويل الكهرباء «النسيم» في العاصمة المقدسة، وتبلغ سعة المحطة 20 م.ف.، وتحوي 34 مغذيًا متوسط الجهد، وتقدم الخدمة لأكثر من 19 ألف مستفيد.

ثم انتقل الأمير خالد الفيصل للمشاعر المقدسة للوقوف على جاهزيتها، ‏وبدأ جولته بافتتاح المستشفى الميداني للخدْمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطّلع سموه على استعدادات المستشفى لاستقبال ضيوف الرحمن، ويضم عدة أقسام منها الأشعة، والمختبر، والطوارئ، والتنويم، والإفاقة، والعمليات، وتبلغ طاقته السريرية ‏من 500 سرير إلى 730 سريرًا خلال موسم ‏حج العام الحالي.

‏واطلع ‏على مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات للغات الخمسة المعتمدة وهي الإنجليزية، والفرنسية، والملاوية، ,والأردوية، والفارسية.

وبعد ذلك، افتتح مشاريع تطوير مساجد المشاعر المقدسة في مسجدي نمرة وعرفات، ودشن أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في المسجدين، ويعمل المشروع الذي نفذته الوزارة للمسجدين على ضخ 1.350 مليون قدم مكعب في الدقيقة وسحب 70% عن طريق مراوح الطرد و30% عن طريق المداخل والأبواب.

‏وفي نهاية الجولة اطلع أمير منطقة مكة المكرمة على المشروعات التي تنفذها ‫هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة التي سيستفاد منها خلال حج هدا العام.

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ونيابة عن ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلّم أمير مكة المكرمة بحضور نائبه كسوة الكعبة الجديدة لكبير سَدَنة بيت الله الحرام، جريًا على العادة السنوية، تمهيدًا لتغيير الكسوة في التاسع من ذي الحجة.

واستعرض مشروعات وزارة المالية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة واستعدادات الوزارة لموسم الحج لهذا العام، وبحسب العرض فإن وزارة المالية أنشأت عددًا من مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة خلال السنوات الماضية لإيواء المتضررين من الكوارث، حيث تتوفر أربعة مراكز تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 50 ألف شخص.

كما اطلع على مشروعات الوزارة في توسعة المطاف وإنهاء الأعمال المخطط لها بنجاح وإعادة فتح البوابات الثلاثة «باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح»، وكذلك مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والعناصر المرتبطة به من حيث تأمين التسهيلات والخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن لموسم حج 1440هـ، كما اطلع على مشروع الطريق الدائري الأول ومحطات النقل المؤقتة والأنفاق.

‏بعد ذلك ترأس الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه اجتماع لجنة الحج المركزية ‏بمجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة واستعرض سموه خطط واستعدادات بعض ‏الجهات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للحجاج خلال موسم الحج الحالي.

واستعرضت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خلال الاجتماع، استعداداتها لموسم الحج الحالي، إذ بلغت الطاقة الاستيعابية للمطاف 170 ألف طائف في الساعة، كما سخرت 12 ألف موظف وعامل، وجهزت 210 أبواب، و40 سلمًا كهربائيًا، و321 مشربية زمزم، و37 ألف حافظة ماء زمزم، و11.700 عربة كهربائية ويدوية، و314 مروحة رذاذ.

‫فيما قدمت أمانة العاصمة المقدسة خطتها واستعداداتها لموسم ‫حج 1440هـ من خلال تهيئة الخدمات البيئية، وتسخير 23.100 عامل من الأمانة والشركات والمؤسسات العاملة تحت إشرافها، وتوفير 700 معدة وآلية وتجهيز 5مجازر و4 مسالخ.

‫وقدمت الشؤون الصحة خطتها واستعداداتها لموسم ‫حج 1440هـ، إذ جهزت 30ألف موظف وعامل، و17مستشفى، 108مراكز صحية، 3535 سريرًا بالمستشفيات، 252 سريرًا لضربات الشمس بالمشاعر المقدسة، و16 مركز طوارئ بمنشأة الجمرات.

أما هيئة الهلال الأحمر السعودي فتمثلت خطتها لموسم حج العام الحالي في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة والسريعة ومباشرة الحوادث، وتقديم الخِدْمات للحجاج بدءًا من منافذ الوصول للمملكة وحتى مغادرتهم، وتوفير فرق تخصصية، و2700 من القوى البشرية، و50 مركزًا دائمًا ومؤقتًا، و4عربات متحركة، و299 آلة.

وقدمت شركة المياه الوطنية خلال الاجتماع خطتها واستعداداتها لموسم الحج عبر إدارة توزيع المياه على المناطق بالضغوط المناسبة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وشبكات مكافحة الحريق والتكييف بمنى، فيما يبلغ معدل كميات المياه الواردة من محطات التحلية لمكة المكرمة من 8-12 ذي الحجة 700 ألف م3، ويصل التخزين الإستراتيجي بالخزانات مليوني م3، وينفذ خطتها 4000 عامل.

وأفادت شركة الكهرباء خلال الاجتماع بأن الحمل الكهربائي المتوقع لمكة المكرمة 44383 ميغا وات خلال عام 2019، إذ ستقدم الخدمة الكهربائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإيصال الكهرباء للمشروعات الكبرى، ضمن خطتها واستعداداتها لموسم ‫حج 1440هـ، إضافة إلى ربط بين النظام الكهربائي للقطاع الغربي والجنوبي من خلال خطوط الجهد380 كيلو فولت لنقل الطاقة بين القطاعات في حال حصول أعطال، واعتماد توصيل الكهرباء لعدد من المشاريع الجديدة بمكة والمشاعر المقدسة بإجمالي أحمال10م.ف.أ، وتنويع مصادر تبريد المسعى بإجمالي حمل30 م.ف.أ، وستنفذ الخطة بتجهيز 1318 فردًا و277 سيارة ودراجة نارية و312 جهازًا لتحديد المواقع والأعطال ومعدات الحفر والمولدات المتنقلة.

ثم ترأس الأمير خالد الفيصل وبحضور نائبه ‫الأمير بدر بن سلطان ‏اجتماع الهيئة العليا لمراقبة نقل ‏الحجاج بمجمع الدوائر الحكومية، واستعرض أعمال وترتيبات أجهزة الهيئة لموسم حج 1440هـ .

‏واستعرض الاجتماع الأسطول العام لنقل الحجاج خلال موسم الحج الحالي، والمتمثلة في 49 شركة وطنية بإجمالي 19 ألف حافلة، و15 شركة جديدة انضمت في هذا العام بإجمالي 850 حافلة، و4910 حافلة جديدة بنسبة 25٪ من إجمالي أسطول حافلات الشركات.

‏وتستهدف الهيئة نقل 66 مليون مصلٍ من المسجد الحرام وإليه لأداء الصلوات الخمس عبر النقل ‏الترددي بالحافلات ونقل 300 ألف حاج بواسطة قطار المشاعر.