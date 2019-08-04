بالصور.. فرضية ناجحة لإخلاء مستشفى أبو عريش قبل مداهمتها بسيول جارفة

نجح مستشفى أبو عريش العام، في عملية إخلاء المرضى والموظفين من لحظة مداهمة السيول الجارفة من الجانب الغربي للمستشفى؛ بسبب غزارة الأمطار، وذلك في تجربة فرضية ناجحة والأولى من نوعها التي يتم تنفيذها في مستشفى أبو عريش العام.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي والدفاع المدني والشرطة والمرور والبلدية، بالإضافة للجهات الأخرى المشاركة في التجربة الفرضية.

وأوضح مدير المستشفى بالإنابة، محمد بن عبده بقال، أن إدارة المستشفى تلقت بلاغاً عند الساعة الـ 4.31 من غرفة عمليات إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، تفيد بجريان إحدى الأودية التي قد تداهم المستشفى من الجانب الغربي؛ بسبب غزارة الأمطار وذلك بحسب بلاغ الدفاع المدني.

وأشار إلى أنه على الفور جرى إعلان الكود المخصص لمثل هذه الحالات عبر النداء الآلي بكافة أقسام المستشفى والبدء في عملية إخلاء المرضى بقسم الطوارئ وكافة المرضى من الطابق الأرضي الى الطابق العلوي، إضافة لإخلاء مبنى السكن من العاملين، وذلك تماشياً مع توجيهات قائد مجموعة السلامة E R G.

Advertisements

وأضاف: «تمت عملية إخلاء المرضى لمخارج الطوارئ في الطابق العلوي من قبل الفرق الطبية والتمريضية وبمشاركة الدفاع المدني، ونقل بعض الحالات للمواقع الآمنة في الجانب الشرقي لإزالته عن خطر السيول الجارفة، وإنزال المرضى عبر مخارج الطوارئ، اضافة لإنزال بعض المرضى بواسطة سلالم الدفاع المدني، وتحويل 8 حالات إلى مستشفى العارضة العام ومستشفى ضمد العام، وإخلاء كافة مباني السكن غرب المستشفى وتوجيههم الى نقطة التجمع الآمنة».

وتابع: « وتم التأكد من عملية إخلاء المرضى وفق إجراءات السلامة المتبعة في الإخلاء وذلك عند الساعة 5.00 مساءً، وتنفيذ أعمال تصريف مياه السيول داخل المستشفى بعد قيام البلدية بوضع مصدات ترابية؛ للحد من جريان السيل».

وأشار بقال إلى أنه تم إغلاق الطريق المؤدي للعارضة بواسطة المرور والدوريات الأمنية وتواجد الشرطة لحفظ الأمن وتمركز معدات الدفاع المدني في منطقة الإسناد في الجانب الشرقي، وإنهاء الحالة عند الساعة 5.15 دقيقة.

وأوضح أن التجربة تُعد الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها عبر مستشفيات صحة جازان؛ بهدف تدريب العاملين بمستشفى أبو عريش العام على كيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث، ووفقاً للإجراءات الصحيحة التي تضمن سلامة المرضى خصوصاً عند تنفيذ عملية الإخلاء من المستشفى، مقدماً شكرة لكافة الجهات الحكومية التي شاركت في إتمام تنفيذ هذه التجربة الناجحة.