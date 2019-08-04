السعودية اليوم / أكثر من 350 خدمة يقدمها مركز خدمات التعاون الصحي والطب الوقائي بحفر الباطن



الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

قدم مركز خدمات التعاون الصحي والطب الوقائي بمستشفى الولادة والأطفال خدماته خلال النصف الأول للعام 2019م، من خلال 93 استشارة هاتفية، و58 طلب أشعة، و23 اتصالاً مرئياً لقسم العناية المركزة، و18 محاضرة مرئية، إضافة إلى 65 طلب تقرير طبي وأدوية، و22 اتصالاً مرئياً بالعيادات الخارجية، و33 طلب تجديد وإلغاء مواعيد و4 أطباء زائرين، بالإضافة إلى 20 إرسالية تحليل دم.

كما يمكن للمريض من خلال المركز الحصول على الاستشارة الطبية اللازمة في العيادات المرئية والعناية المركزة عن بعد، والرأي الطبي الثاني وخدمة المواعيد والتقارير وصرف الأدوية وإجراء التحاليل المخبرية وتحويل وقبول المرضى بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وكذلك خدمة الطب الاتصالي بالعناية المركزة والتي تمكن الأطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي من الاطلاع على تفاصيل الحالة المرضية وإعطاء المشورة والمشاركة بالخطة العلاجية.

يذكر أن "صحة حفر الباطن" قد بدأت العمل في مركز خدمات التعاون الصحي والطب الوقائي بمستشفى الولادة والأطفال بعد عقد شراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض لتحسين الرعاية الصحية من خلال تعزيز الممارسة الإكلينيكية، وتطوير التعليم والتدريب وتوحيد أسس معالجة أمراض محددة.

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21:43ت م

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