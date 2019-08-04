السعودية اليوم / مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار في ولاية أوهايو الأميركية



واشنطن 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أعلنت شرطة مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية اليوم عن وقوع هجوم نفذه مسلح في مقاطعة أوريغون أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في وقت متأخر من ليل أمس.

وقالت السلطات: إن الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وجرح ما يزيد عن 16 آخرين, مشيرة إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة عن دوافع الحادثة وتحديد النتائج الأخيرة لأعداد المصابين.

وقالت رئيسة بلدية دايتون "نان وايلي" للصحفيين اليوم إن مطلق النار كان يرتدي درعا واقيا من الرصاص، ويحمل مخازن رصاص ذات سعة واسعة ومخازن إضافية، وإنه بأقل من دقيقة واحدة تمكن أول العناصر الذين استجابوا لإطلاق النار من قتل مطلق النار ".

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21:38ت م

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