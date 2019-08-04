السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك



تبوك 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة تيماء استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ , وذلك من خلال تهيئة وتجهيز وتنظيف المصليات لصلاة العيد والحدائق والمتنزهات وأعمال النظافة والتشجير والإنارة.

وأوضح مدير العلاقات العامه والإعلام بالبلدية فواز العنزي أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام من خلال تكثيف جهودها خصوصًا في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين ، حيث بدأت إدارة الخدمات بقسم صحة البيئة بتكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، للتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية خصوصًا في المطاعم والبوفيهات والبقالات بأنواعها وبتشديد الرقابة على محلات الخضار .

وأشار العنزي إلى أن البلدية سوف تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ حرصًا على ظهور المحافظة بحلة جميلة وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لجميع سكان المحافظة وزوارها.

وبين أنه جرى تكليف عدد من أقسام البلدية مثل إدارة الخدمات وصحة البيئة وقسم النظافة وإدارة التشغيل والصيانة والحركة وعدد من الإدارات الأخرى وتكليف موظفين لمتابعة البلاغات ، كما جرى تكليف عدد 5 من مراقبين وأطباء بيطريين لتنفيذ الجولات الميدانية اليومية ومتابعة عملية ذبح الأضاحي، بالإضافة إلى تأهيل بعض الحدائق وصيانة ألعاب الأطفال استعداداً لاستقبال الزوار ، لافتًا الانتباه إلى أن جدول عمل المراقبة على المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ مستمر.

وأبان " العنزي" أن البلدية تركز خلال أيام الإجازة على أهم ما يحتاجه المواطن والمقيم من خدمات، حيث جرى تكوين فريق عمل لخدمة المواطنين، وذلك على فترتين صباحية ومسائية ، منوهاً بالتركيز على نظافة الشوارع الرئيسة والفرعية والساحات العامة وإزالة العوائق التي تشوه المنظر العام للمحافظة.

وحذرت البلدية من خطر الذبح العشوائي في الأماكن العامة، حاثًا على الذبح في المسلخ المرخص من قبل البلدية من أجل سلامة الجميع ، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي.

// انتهى //

21:32ت م

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