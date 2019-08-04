السعودية | إحباط تهريب طن وربع من الحشيش بالمناطق الجنوبية والقبض على 37 مهرباً

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أحبط حرس الحدود السعودي محاولات تهريب أكثر من طن وربع الطن من الحشيش المخدر . وأكد حرس الحدود بأنه تم قبض على المتورطين فيها وعددهم (37) سبعة وثلاثون شخصاً في المناطق الجنوبية. Advertisements

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