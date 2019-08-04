السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 سلة غذائية للنازحين في محافظة صنعاء

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 سلة غذائية للنازحين في محافظة صنعاء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 5,000 سلة غذائية للنازحين في مديريات نهم و بني ضبيان بمحافظة صنعاء.

وأكد محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف أهمية هذه المساعدات في تخفيف الأعباء عن النازحين في المحافظة، شاكرًا مركز الملك سلمان للإغاثة على استجابتهم للنداء الإنساني الذي وجهته السلطة بالمحافظة.

الجدير ذكره أن مركز الملك سلمان للإغاثة وزع خلال هذا العام مساعدات غذائية و إيوائية للنازحين في محافظة صنعاء.



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