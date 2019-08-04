"الدفاع السعودية" جاهزة لتأمين وخدمة ضيوف الرحمن

قوة من الشرطة العسكرية للمساندة في حفظ النظام

أكدت وزارة الدفاع السعودية إنهاء جميع الاستعدادات اللازمة لمشاركتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1440هـ، ضمن الجهود المبذولة من الجهات الحكومية لتسهيل وتأمين راحة ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، بتذليل جميع العقبات وتسخير كافة الإمكانات التي تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة.

وأشرفت قيادة منطقة الطائف على تأمين جميع المتطلبات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج وزارة الدفاع، طيلة فترة الحج، كما تشرف على قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة من وزارة الدفاع ضمن مهمة الحج.

وقامت القوات البرية بتأمين وتجهيز قوة واجب من الشرطة العسكرية، للمساندة في عملية حفظ النظام، وإدارة وتنظيم حركة المشاة وتجمعات الحشود، إضافة إلى قوة تدخل سريع، وقوة تساند في عمليات التطهير الميداني وكشف وإزالة المواد الخطرة.





وتساند القوات الجوية بسرايا الأمن والحماية في المطارات، وتغطية المنافذ الجوية عبر فنيين يكشفون المواد الخطرة، مع توفير الطائرات اللازمة بغية تنفيذ الخطة الأمنية تحسباً لأي طارئ، والطائرات العامودية للتغطيات الإعلامية والتصوير الجوي.

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من جانبها، وفرت القوات البحرية مجموعة من الغواصين بكامل تجهيزاتهم، مزودين بقوارب مطاطية، للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ، تحسباً لهطول الأمطار ووصول السيول إلى المشاعر المقدسة، مع دعم قوات الدفاع المدني، وضمان المساندة في المنافذ البحرية.

وأكملت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، استعداداتها الصحية بطاقة استيعابية تجاوزت 700 سرير، وتسخير جميع إمكاناتها الصحية والوقائية، وطاقتها البشرية والفنية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام، من خلال خدمات صحية متكاملة بمستشفى القوات المسلحة، والمستشفيات الميدانية المتنقلة، إلى جانب مراكز إسعافية ثابتة ومتحركة في المشاعر المقدسة.

كما خصّصت الإدارة كثيراً من المستوصفات، ومراكز إسعاف ضربات الشمس والإجهاد الحراري، و10 فرق راجلة في كل من منى وعرفات ومزدلفة، إضافة إلى طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودي والنفاث على مدار الساعة، لنقل الحالات الطارئة إلى مستشفيات القوات المسلحة في جميع المناطق.





وتستضيف الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، الحجاج من منسوبي وزارة الدفاع وحجاج من المشاركين في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، إذ تقدّم الإرشاد الشرعي باستضافة كبار العلماء والدعاة، مع توزيع الرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النسك، وبثّ رسائل توعوية لضيوف الرحمن.

وتقوم الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بتنفيذ الترتيبات اللازمة لاستقبال أكثر من 700 حاج من أسر الشهداء والمصابين، وتسخير جميع الإمكانات من أجل راحتهم وأداء مناسكهم.

كما تنهي إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة كافة الإجراءات التنسيقية لضيوف الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، وتتولى إعداد التغطيات الإعلامية بشكل يومي خلال موسم الحج، لإبراز مهام وجهود القوات المسلحة في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال التواصل مع كافة وسائل الإعلام المتاحة.