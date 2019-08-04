سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

استقر سعر الدولار في مصر، الأحد، أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة ليسجل متوسط سعر الشراء 16.53 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنوك مصر وعودة والمصري الخليجي.

كما استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا أعلى سعر للدولار ليبلغ للشراء 16.55 جنيه والبيع 16.63 جنيه من دون تغير.

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وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، أقل سعر عند 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

وأدت تدفقات مالية كبيرة من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وتتوقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يواصل الجنيه الارتفاع أمام العملة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، فقد زاد متوسط سعر اليورو إلى 18.30 جنيه للشراء مقابل 18.42 للبيع، وبالنسبة لمتوسط سعر الجنيه الإسترليني فقد بلغ للشراء 19.97 جنيه و20.22 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية وفقا لبيانات بنك مصر، فقد سجل سعر الريال السعودي 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.50 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.24 جنيه للشراء و54.61 جنيه للبيع.