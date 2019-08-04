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مراجعة معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي
متابعات الخليج 365 - الرياض
تجري الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي تحضيراتها لإقامة ورشة عمل مطلع العام القادم 1441هـ، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الصحية في المملكة المراجعة معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي، وصولًا إلى رؤية تسهم في الرفع من مستوى الخدمة وكفاءة الممارس.
ويأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكوين لجنة من المجلس الصحي السعودي، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم لمراجعة ضوابط ومعايير بدلات الكادر الصحي بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن ومستقبل القطاع الصحي والعاملين فيه، لتعزيز دور المستشفيات التخصصية والمرجعية وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.
وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، نهار بن مزكي العازمي، حرص رئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.
وبين العازمي أن الأمانة العامة للمجلس تعمل بنهج مستمر مع القطاعات ذات العلاقة لتحديد معايير وضوابط البدلات، بما يتناسب مع تطور القطاع الصحي والفرص التخصصية والوظيفية ومراجعتها بشكل دوري، لافتًا إلى أن الورشة تهدف في المقام الأول إلى مراجعة معايير وضوابط البدلات للخروج بآليات فعالة وواضحة لكل بدل.
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