ما المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية في حساب المواطن ؟

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح حساب متابعات الخليج 365 المقصود بعائلة فاقد الأهلية ضمن المستفيدين للحصول على الدعم من البرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إن المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي، ولابد من إرفاق المستندات المطلوبة (صك شرعي بعدم الأهلية يتم استخراجه من المحكمة أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية).

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من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.