التحقيق في أضرار بيئية بالمصب البحري في الخبر

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أنها رصدت مطلع الأسبوع الجاري قصورًا في عمليات التشغيل من قبل مقاول التشغيل والصيانة في محطة المعالجة البيئية بمحافظة الخبر، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العكارة في المياه الخارجة والمعالجة نحو مياه البحر.

من جانبه أوضح رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري أن الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فور رصدها هذه المخالفة من قبل الشركة المشغلة. وشكلت فريقًا من المختصين البيئيين بشكل عاجل ووجهتهم لمباشرة الحالة، وأخذ عينات لقياس مستوى المخالفة التي رصدت، كما بدأ الفريق في إجراءات التحقيق الفورية ومحاسبة المقاول المتسبب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً .

وأبدى المهندس الشراري أسف الإدارة على أي ضرر لحق بالبيئة المحيطة بالمصب البحري، مؤكدًا أنهم سيطبقون كل الإجراءات المنصوص عليها نظامًا تجاه المتسبب في هذا القصور، الذي لا يتناسب مع التوجهات والإستراتيجيات التي تعمل الإدارة عليها لتطوير إجراءاتها وأعمالها برفع كل أشكال الضرر البيئي، ووضع الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك مستقبلاً.