شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من 13 ألف علبة زيت في مستودع مخالف بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-04 ضبط أكثر من 13 ألف علبة زيت في مستودع مخالف بجدة متابعات الخليج 365 - جدة ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، بمساندة الجهات الأمنية في جدة، مستودعًا تستغله عمالة مخالفة كمصنع لإعادة تعبئة الزيوت في علب تحمل علامات تجارية مشهورة. Advertisements وأكدت التجارة أنه تم حجز أكثر من 13 ألف علبة زيت جاهزة للتوزيع ومليون علبة وكرتون فارغة تحمل علامات تجارية جاهزة للتعبئة. ولفتت التجارة إلى أنه تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، وإغلاق المستودع واستدعاء صاحب المنشأة؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.









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